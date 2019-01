Youtube: Muestran la humilde casa de Yalitza Aparicio |FOTO Y VIDEO

Sin duda alguna, desde que Alfonso Cuarón 'descubrió' a Yalizta Aparicio para protagonizar 'Roma', su vida no fue la misma. Más aún, desde el 22 de enero, donde la película recibió nada menos que 10 nominaciones a los premios Óscar. Por ello no asombra la atención mediática que viene recibiendo esta maestra de kínder, cuya vida ha dado un gran cambio.

Ha sido el canal de YouTube Margarito Music Oficial, que llegó hasta la colonia Aviación de Tlaxiaco, Oaxaca, donde vive la novata actriz, con un claro mensaje donde destacan que el origen humilde de una persona, no es impedimento para ser feliz y cumplir los sueños. En la nota, el reportero reveló que conversó con la mama de Yalitza, de nombre Margarita, quien se excusó de dar declaraciones porque "la empresa que maneja a su hija, lo tiene prohibido". Incluso, en el reportaje, el autor revela que el costo de los solares (terrenos) en dicha zona, se ha cuadruplicado a su precio original, luego que se supiera que allí viva la candidata al Oscar, en la categoría Mejor Actriz.

Yalitza Aparicio, competirá la noche del domingo 24 de febrero, junto a estrellas de la talla de: Glenn Close ('The Wife'), Lady Gaga ('A Star Is Born'), Olivia Colman ('The Favourite') y Melissa McCarthy ('Can You Ever Forgive Me?'). La popularidad de la joven mexicana ha crecido de tal manera, que revistas como Vanity Fair y reconocidas firmas de diseñadores, se la disputan. En su país, incluso, ya cuenta con su piñata. "Es un homenaje a 'Roma', a Yalitza Aparicio y a todas las mujeres que son amas de casa, madres e hijas", relató una de las vendedoras.