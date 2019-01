¿Angie Arizaga enamorada? Rompe su silencio y habla de Stefano Peschiera [VIDEO]

Hace unos días, se especuló que Angie Arizaga habría encontrado nuevamente el amor y se trataría del deportista de vela Stefano Peschiera. Con esta situación la chica reality cerraba el ciclo de Nicola Porcella.

Sin embargo, fue la propia 'guerrera' quien decidió revelar la relación que mantiene con el deportista que participará de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. "Es solamente un amigo y nada, ya dejen de vincularme. Yo no entiendo, persona que conozca o que salude, ya me están vinculando. Simplemente, es un amigo, ahorita estoy soltera. Quiero estar sola, tengo amigos y el día que empiece una relación se los voy a decir", señaló la chica reality.

Además aseguró no haber viajado con el deportista y aclaró que tampoco se lo cruzó cuando estaba en Miami. "No, no hemos viajado juntos. Viaje a Miami un tiempo X del cual no voy a decir, han querido hacer mil historias, yo fui con amigas", mencionó la popular 'negrita'. "Estoy soltera y quiero estar sola, es tiempo para mí", aseguró Angie.

Pero, lo que incrementó los rumores de unas posibles salidas entre Angie y Stefano, fueron una peculiares preguntas que respondió en su cuenta oficial de Instagram el deportista. "¿Te gusta A.A?", fue lo que le preguntaron a Peschiera, a lo que él contestó: "jajajaja ¿a quién no? @iveragalvez". La persona a la que etiquetó el deportista sería Irvin Vera, quien es el estilista personal y gran amigo de la concursante de 'Esto es Guerra'.

Angie Arizaga habló de Stefano Peschiera

De esta forma Angie Arizaga asegura estar soltera.