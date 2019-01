Valeria Piazza: “A los 28 años uno no piensa en la mortalidad”

Hace exactamente un año, Valeria Piazza (Miss Perú 2016) alarmaba a la opinión pública sobre un extraño mal que la aquejaba. Se trataba de una enfermedad autoinmune con la cual había nacido, revelaría luego. “Se puede activar entre los 30 a 40 años, pero a los 28 despertó de la nada. No es que te haces un examen y conoces sobre ella, sino que de la nada te sorprende. Toda la vida la voy a tener, solo que ahora está controlada”, explicó.

Consciente de que la vida le está dando una segunda oportunidad, Valeria ha decidido tomar las riendas de su vida personal y profesional, pero con más calma. “Antes aceptaba todos los eventos, no paraba. Ahora no, voy con calma. El estrés, además, puede hacer que la enfermedad ‘se active’. Así que voy más tranquila, pero muy feliz”, dice en América Televisión, donde ha debutado esta semana al frente del bloque ‘Espectáculos’ de América Noticias edición central.

¿Crees que hay una lección que sacar de esta experiencia?

Una lección muy fuerte. Uno no piensa en la mortalidad a los 28 años... y de repente me pasó esto y entré en una constante incógnita y me llené de preguntas: ¿Qué me va a pasar?, ¿qué es lo que tengo? Me hizo pensar mucho y sobre todo en las cosas que no había hecho, en quienes no me había despedido, a quienes no les había dicho que las quería y, entonces, en esos momentos cruciales te das cuenta de la importancia de todos esos pendientes.

¿Cómo vives ahora?

Muy feliz y tranquila y dentro de esta etapa me animé a aceptar la oferta de América Televisión, que me permitirá desarrollarme en la conducción que es algo que quería hace mucho tiempo. Ahora que estoy bien, valoro todo. Cuando estaba internada quería ir a la playa, al campo. Estar metida en una cama de clínica era tener que pasar los días muy lentos.

¿Qué restricciones tienes?

Todas las personas que tienen alguna enfermedad autoinmune saben que se activa fácilmente con un cuadro de estrés. ¿Qué hago? Trato de comer y dormir bien. Las enfermedades autoinmunes no se curan, solamente se controlan. La actitud es muy importante. Los días que estaba mal no tenía la mejor actitud y eran los peores días. Pero los días que tomaba otra actitud, hasta el dolor me bajaba.

A raíz del diagnóstico, has entablado contacto con personas que padecen algo similar.

Sí. Al inicio no quería hablar de ello, pero luego vi una película de una periodista con una enfermedad al cerebro que escribió un libro y ayudó con su testimonio. Y entonces pensé, por qué no contar y ayudar. Y eso hago, me contacta mucha gente y yo les aconsejo en la medida de mis posibilidades a raíz de mi experiencia.

Claves

- Natalie Vértiz “Claro que he visto su trabajo, pero no me gustan las comparaciones. Cada una tiene su forma de trabajar”.

- Proyectos. “Estoy trabajando con mi novio, con mi ONG en ayuda a gente de escasos recursos en provincia”.