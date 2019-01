Jorge Carmona sobre filme Frontera Azul: "Es el trabajo más gratificante que he tenido" (VIDEO)

A menos de mes para el estreno de la película peruana Frontera Azul, los productores Jorge Carmona y Tito Köster, aseguran que ha sido una experiencia única a nivel personal. El filme que plantea un viaje visual por los ciclos de la vida del hombre y su relación con el mar y la naturaleza, tomó siete años de trabajo. Además, implicó filmar en locaciones como Alaska, Namibia, Indonesia, Tahití y el norte del Perú.

"Es el trabajo más gratificante que he tenido. Me ha enseñado muchísimo, no solamente en términos laborales, sino también en términos personales, a darme cuenta de en qué planeta vivimos y sobre todo también a agradecer de que tenemos la posibilidad de conocer un espacio tan maravilloso como es nuestro planeta”, refiere Jorge Carmona. “Ha sido una de las cosas más grandes a nivel personal”, acota Tito Köster.

Frontera Azul cuenta con la participación de Jonathan Gubbins –free surfer profesional y productor de la película– quien va al encuentro de las cuatro mejores olas del planeta: Teahupoo en Tahití, Skeleton Bay en Namibia, Desert Point en Indonesia y Cabo Blanco en la costa norte del Perú.

El filme contó con equipos de producción y actores locales en cada uno de los cinco países en los que rodaron, siendo a la fecha la única película peruana rodada en escenarios tan distintos y en tres continentes. Además, la película destaca a la naturaleza: las imágenes del mar y el cielo, las montañas nevadas de Alaska, los desiertos del África, las olas salvajes de Tahití, el mar de Indonesia y las ballenas jorobadas en el norte del Perú. Narrada en dialecto esquimal Yupik, Frontera Azul aborda al ser humano y sus ciclos, bajo la premisa de que “no importa donde vivas, todos tenemos la misma problemática, los mismos sueños, todos somos uno”. Su estreno está programado para este 7 de febrero en las salas de cine de todo el Perú.