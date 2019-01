Josetty Hurtado muestra cómo quedó su nariz al someterse a tratamiento de belleza

Una vez más Josetty Hurtado se sometió a un tratamiento de belleza para quedar “perfecta” y lucir mucho más bella. La hija de Andrés Hurtado colgó en Instagram el nuevo procedimiento que se hizo hace unos días en su nariz sin ingresar a una sala de operaciones. Los resultados dan que hablar en la red social.

Desde su cuenta de Instagram, la chica fitness colgó cómo el médico especialista en belleza le aplicó un líquido para dar forma a su nariz y así hacerla perfilada. "Hola chicos mi nombre es Josetty y estoy súper emocionada de ver al doctor Simon. Me va hacer Using Neustem. No estoy muy cómoda con mi nariz, con estos hoyos. Estoy emocionada de ver los resultados pues él es el mejor”, comentó el video que subió a Instagram.

En el clip se aprecia a Josetty Hurtado ser atendida por el especialista y mientras le aplica un líquido con una agua en su nariz y así darle una mejor forma. El clip ya cuenta con 26 mil reproducciones en Instagram y cientos de mensajes. La mayoría felicita a la peruana de realizarse los tratamientos de belleza, pero otros se muestran descontentos pues la joven de 31 años ya no necesita más “arreglitos”.

No es la primera vez que la youtuber se hace un procedimiento para mejorar alguna parte de su rostro. En una anterior oportunidad se aumentó los labios con bótox y hoy luce unos labios más gruesos. Además, la hija de Josetty Hurtado se mantiene en forma con exigentes rutinas de ejercicios y alimentación sana, por lo que ahora posee un cuerpo fitness.