Lesly Águila remece Instagram al presentar a su nueva pareja [FOTOS]

Lesly Águila, la famosa vocalista de Corazón Serrano sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram al confirmar que dejó en el pasado a Franck Mendoza, debido a que el joven habría jugado con su corazón "de la peor manera", por ello hoy decidió presentar a su nueva pareja.

La intérprete del reconocido grupo de cumbia remeció las redes al oficializar a su nueva pareja sentimental a través de un extenso mensaje, generando todo tipo de comentarios de sus seguidores, debido a que mientras algunos la felicitaron, otros criticaron que se relacione nuevamente a solo tres semanas de terminar con Franck Mendoza Aguilar.

En el extenso mensaje compartido en su cuenta oficial de Instagram, la cantante decidió explicar las razones que la llevaron a olvidar totalmente a su expareja, ya que éste habría jugado con sus sentimientos, y actualmente al fin encontró a alguien que quiere "pelear por sus sentimientos".

"¡En todo este tiempo he pasado miles de cosas que no se lo imaginan! ¡Permití que me rompieran el corazón de la peor manera! Y aún así seguía con una sonrisa en el rostro, de pie por mi trabajo y más aún por mi familia", indica el texto de Lesly Águila en Instagram.

"¡SOY FELIZ! Y quiero compartirlo con ustedes! CRISTHIAN llegó a cambiarme la vida por completo. No me gusta entrar mucho en detalles, pero la verdad hay tanta gente que se llena la boca hablando y calificándome de la peor manera cuando las cosas en realidad son otras", sentenció la cantante, quien recalcó que vive emocionada esta nueva etapa.

Tras finalizar su publicación en Instagram, la cantante de Corazón Serrano pidió a sus seguidores que se abstengan de emitir comentarios negativos sobre su relación.