Premios Óscar: le niegan visa a actor de ‘Roma’ y no podrá asistir al evento

‘Roma’ ha sido nominada en 10 categorías de los Premios Óscar 2019, incluyendo Mejor Película. La cinta de Alfonso Cuarón es una de las favoritas a llevarse la estatuilla. Los actores viajarán de México a los Estados Unidos para asistir a los eventos relacionados con los Premios de la Academia, pero Jorge Antonio Guerrero se perderá de este gran momento en su carrera.

El actor mexicano le dio vida a Fermín en la pantalla grande. Es también conocido por su papel como el cadete Tello en la serie de Netflix ‘Luis Miguel: la serie’.

El actor de ‘Roma’ intentó sacar su visa, pero las cosas no se dieron como él esperaba. La primera vez que hizo los trámites correspondientes fue a inicios de 2018 cuando planeaba irse de vacaciones a Estados Unidos. Se la negaron, pero para ese entonces eso no era un gran problema, hasta que las invitaciones a las conferencias de prensa y sesiones fotográficas relacionadas con los Premios Óscar 2019 empezaron a llegar.

En su segundo intento, el actor de 'Roma' se presentó con una invitación firmada por una de las productoras de la película. En una carta adjunta se explicaba que Jorge Antonio Guerrero había sido invitado a eventos relacionados a las premiaciones de los Globos de Oro y los Óscar.

Pero la carta no tuvo el efecto que el actor pensó. Guerrero aseguró durante una entrevista que la persona encargada de revisar su trámite no leyó la carta. “Expresamente, llevé una carta que no quisieron leer. En mi segundo intento, decían que yo iba a trabar y yo contesté que no, que iba como invitado. Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó”, aseguró el actor de ‘Roma’.