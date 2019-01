Magaly Medina arremete contra Pedro Moral por comentario sobre caso de Sheyla y Pavón 

El caso de Sheyla Rojas y Antonio Pavón continúa generando controversia en los medios de espectáculos, por ello la periodista Magaly Medina no dudó en exponer el tema en su programa, donde tuvo como invitado al español para describir la situación que actualmente vive, ya que no podría ver a su hijo.

Como se recuerda, el caso tomó fuerza tras la publicación en Instagram de la hermana de Antonio Pavón, quien explotó contra Sheyla Rojas con duros mensajes, dejando en claro que usa una "careta" y le gustaría "desenmascarara ante todo el Perú" por la actitud que está tomando, además la tildó de ser una "mamá de Instagram".

"Sheyla Rojas, que ganas tengo que quitarte la careta. Que el país entero vea de verdad la clase de madre que eres. Esa que dice que le supone muchos gastos viajar a Filadelfia para las intervenciones de su hijo, entre otras muchas excusas para no cumplir como una verdadera mamá [...] Ya está bien de abusar de la nobleza de un padre y de su familia. Ojalá y pudiera contar todo lo que yo he vivido", comentó la hermana de Pavón, quien incluso afirmó que fue su familia la que estuvo en todas las intervenciones de su hijo y no ella.

En la última edición del programa de 'Magaly TV: La firme', la conductora comentó que buscaron obtener las declaraciones de Pedro Moral; sin embargo, sus palabras generaron indignación en la conductora, ya que prefirió ignorar el tema.

"Él es la figura paterna que tu hijo tiene al lado. Él salió corriendo en la mañana cuando nosotros lo hemos interrogado sobre qué es lo que piensa y él dice: 'Este es un asunto que no me compete, eso es entre papá y mamá'. Creo que no es así, porque él va a casarse con Sheyla", comentó indignada la conductora de televisión.

Sheyla Rojas y Pedro Moral