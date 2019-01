Miguel Bosé reaparece y asegura que es muy feliz con sus hijos (FOTOS)

Después de semanas en los que os medios han especulado de todo acerca de su vida personal y su salud, el cantante español Miguel Bosé rompió su silencio y declaró a través de un portavoz para la revista ¡Hola! que se encuentra bien y disfrutando de sus hijos.

"Creo que con mis últimas publicaciones queda muy claro que soy superfeliz y que mis hijos me dan la vitalidad diaria que necesito", manifestó el intérprete quien también se refirió a su salud: "No estoy enfermo ni tengo ningún problema de salud. Necesitaba descansar, estaba agotado. Estoy descansando, como he hecho muchas veces y nunca se ha especulado tanto como ahora. Aprovechan que no hablo para dejar volar la imaginación", dijo Miguel Bosé.

Hace tres meses, se desató todo un huracán alrededor de la vida personal de Miguel Bosé, cuando se separó de su pareja Nacho Palau con quien convivió los últimos 26 años de su vida. Como resultado de ello, dos de los hijos de la pareja se quedó con el cantante y los otros dos con el escultor valenciano. "No voy a decir nunca nada de mi vida privada. Soy cantante, quiero que interese mi música, no mi vida. Pronto hablaré de la mejor forma que sé, cantando... Muy pronto sonará algo muy bonito", asegura Bosé.

Pero el tema ha llegado hasta los tribunales pues Palau interpuso una demanda contra el intérprete "en defensa de los derechos e intereses de sus hijos" y tras 26 años de relación. El escultor pide "acciones de filiación paterna no matrimonial", así como el establecimiento de medidas paternofiliales de hijos no matrimoniales". También exige el reconocimiento y fijación de un derecho de relación de allegados", y solicita "medidas cautelares para el establecimiento urgente de visitas y alimentos".