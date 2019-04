Magaly Medina a Sheyla Rojas: "Tienes que entrar en razón, primero piensa en tu hijo" [VIDEO]

Una vez más, Antonio Pavón se presentó en 'Magaly TV, la firme' para dar más detalles con respecto al tormento que esta viviendo debido a que Sheyla Rojas no le permite ver a su hijo Antoñito. Mientras, Magaly Madina aprovechó la oportunidad de escuchar la entrevista que le hicieron los reporteros del programa a Pedro Moral, actual pareja de la exchica reality.

La popular 'Urraca' lamentó el pronunciamiento del prometido de la conductora de 'Estás en todas' de América Televisión, quien dijo que la polémica situación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón es algo que "no me compete", es un "tema entre papá y mamá". Frases que la periodista consideró no es correcto, pues de alguna manera él representa una figura importante en la vida del hijo de los exchicos reality.

"A mi lo que me asombra también es la respuesta de Pedro Mora, futuro esposo de Sheyla Rojas. Él es la figura paterna que tiene tu hijo al costado, durmiendo, viviendo en la misma casa, y él dice un asunto que no me compete, y to creo que no es así porque él es quien va a casarse con Sheyla Rojas. Y de todas maneras no va a ser un padre, pero va a ser el compañero de la madre, también va a ser una figura que el niño va atener en cuenta. Entonces, creo que él no puede decir sencillamente que eso es [un asunto] entre Sheyla y Antonio Pavón", dijo de manera airada la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Ante lo dicho por Magaly Madina, Antonio Pavón, pese a haber escuchado lo que dijo Pedro Moral, opinó y destacó lo buena persona que es el empresario, sin embargo no entiende a qué se debe el comportamiento de Sheyla Rojas. "Yo he hablado con Pedro [Moral] pidiéndole ayuda porque no sé a qué se debe el comportamiento de Sheyla. Ya llevamos cuatro años separados, ha rehecho su vida, por qué me sigue haciendo daño".

"Yo creo que esto se tiene que resolver por las buenas. Y esperemos que lo hagas que se tenga que tomar cartas en el asunto. Nosotros vamos a seguir pendientes del tema hasta que esto se resuelva. Yo creo que tiene que entrar en razón Sheyla. Piensa primero en tu hijo [Sheyla] antes que en ti misma", agregó la popular 'Urraca' ante lo dicho por Antonio Pavón.

