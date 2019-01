La reacción de Nicola Porcella al ver a Angie Arizaga en EEG [VIDEO]

Una vez más Angie Arizaga y Nicola Porcella se volvieron a ver las caras en 'Esto es guerra'. Pero, lo particular del ingreso de la popular 'Negrita' es la cara puso su expareja cuando la vio en el set del reality y, sobre todo, cuando se puso a bailar al ritmo de una famosa canción.

En el segundo día de EEG, también estuvo lleno de sorpresas, y la primera fue con la llegada de Angie Arizaga, quien se presentó con un sexy atuendo que dejaba notar su estilizada figura.

Mathías Brivio presentó a la popular 'Negrita' destacando sus cualidades. "Me encanta que esté acá. Ella es el corazón de Esto es guerra. Es la persona más influyente. Aquí se consagró. Ella se ha comprometido con la producción que esta temporada marcará la diferencia. Una de las mujeres más queridas".

Mientras que Gian Piero Díaz destacó que la Angie Arizaga "es una de las mujeres más carismáticas de la televisión". Tras estas palabras, la expareja se quitó la capa y se lució con un sexy atuendo, que dejó impresionado a los conductores del programa.

"Muchos pensaban que yo no iba a estar, yo también. Pero me llamaron, y estoy feliz. Este año no habrá reto de altura que le tenga miedo", empezó diciendo la popular 'Negrita'. Hasta ese entonces ella se mostraba contenta.

Sin embargo cuando le pusieron de fondo musical el tema "Bebesita", de Anuel AA y Thekashi 6ix9ine, se puso algo seria y no hizo ningún movimiento. Situación que sorprendió a Gian Piero Díaz y Mathías Brivio, pues imaginaban que Angie Arizaga mostraría sus dotes de baile, pero no.