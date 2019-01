María Pía festeja sus 42 años tras ser reemplazada por Gian Piero Díaz en 'EEG'

María Pía Copello celebró sus 42 años de edad tras dar un paso al costado de la conducción del reality 'Esto es Guerra'. Lejos de ponerse emotiva, la animadora se pronunció en su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores.

"Porque la vida se debe de celebrar siempre. Dándole la bienvenida a mis 42. Un año de grandes cambios y proyectos. Gracias por tantos bellos mensajes repletos de amor", expresó María Pía.

La personalidad de la televisión acompañó su mensaje con una fotografía, donde dejó claro que se encuentra en el mejor momento de su vida.

Los fans de María Pía Copello no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios y halagaron a la presentadora por conservarse muy bien a sus 42 años.

"¿42? Waoo eres una regia. Feliz cumpleaños María Pía", "es en serio tus 42. Eres y te ves tan jovial. Besitos Pía, bendiciones", "que tengas un hermoso día a lado de tu hermosa familia", "pareces de 35", "feliz cumpleaños. A los 42 estás regia, que Dios derrame muchas bendiciones" y "Pía nadie como tú, 'Esto es Guerra' no será lo mismo con ese par de hombres, siempre es necesario una mujer y como tú ninguna", se pudo leer en la sección comentarios.

Como se sabe, en el programa estreno de Esto es Guerra, Gian Piero Díaz fue presentado como el reemplazo de María Pía Copello.

"Terminó 'Combate y me fui con toda la idea de irme de vacaciones durante bastante tiempo. No pretendía volver a las pantallas en un muy buen tiempo. No tenía nada, ni tampoco quería escuchar. Pero recibí una llamada contándome el proyecto y a decir verdad no me costó mucho decir que sí. Número uno porque yo había terminado una etapa de mi vida, que es 'Combate'. Y lo más importante es que, si todavía queda algo de Combate está acá [en EEG]", manifestó Gian Piero Díaz al llegar a la nueva temporada de 'Esto es guerra'.