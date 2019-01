Mario Irivarren lanzó polémico comentario contra sus ex parejas [VIDEO]

Quiere competir sin hablar de sus romances. El estreno del programa "Esto es guerra" trajo más de una sorpresa. El ingreso de Gian Piero Díaz a la conducción del reality dejó sin palabras a los presentes. La aparición de Mario Irivarren fue otras de las novedades de la temporada de verano, ya que se pensó que se iba a tomar un descanso tras la polémica de su separación con la modelo Ivana Yturbe.

Tras pisar el set de "Esto es guerra", el modelo peruano Mario Irivarren respondió a todas las preguntas que Mathías Brivio había alistado. El tema de su separación con Ivana Yturbe y su reciente relación con el futbolista Jefferson Farfán fueron temas que se tocaron en el estreno de EEG.

Mario Irivarren no dudó en responder y manifestó que se encontraba tranquilo y con una gran "fuerza emocional" que le ha permitido superar el trago amargo de su separación pública con Ivana Yturbe.

En sus declaraciones, el modelo e integrante de "Esto es guerra" envió un polémico comentario contra sus ex parejas, Alondra García Miró e Ivana Yturbe. En las redes sociales lo han calificado de machista, "poco humilde", arrogante, entre otros calificativos. Esto fue lo que mencionó.

"Yo me encuentro bien. Yo tengo una gran fuerza emocional. A esta vida no se viene a sufrir, se viene a gozar. Vivo dejando de lado todo lo que sea negativo para mi vida. Estoy muy agradecido con todos. Que una relación termine es normal. Yo me considero un chico bastante afortunado. Muchos quisieran estar con las chicas que yo estuve. Con Ivana no tengo ningún contacto. Es lo normal cuando una relación recién termina".