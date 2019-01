Son tentación: Paula Arias se pronuncia sobre la salida de Kate Candela

Después de casi dos meses de ausencia en Son Tentación por dar a luz a su tercer hijo, la cantante Paula Arias retornó a su agrupación y se pronunció sobre la reciente salida de la vocalista Kate Candela.

La líder de ‘Son tentación’ admitió que le causó mucha pena la salida de Kate. “Fue por superación profesional y personal también. En algún momento, las cantantes tienen sus metas y sueños. Ella estuvo cerca de cinco años con nosotros, fue una de las pioneras. Para mí, fue doloroso porque tiene mucho talento y hemos compartido muchos años juntas, pero si hará sus sueños realidad, bienvenido sea”, expresó.

Paula Arias resaltó que el fin del vínculo laboral entre Son Tentación y Kate Candela “se dio en buenos términos”. “Traté que se quede, pero respeto mucho la decisión de cada cantante. Las puertas están abiertas para ella, porque no se ha ido mal y se coordinó todo. El retiro de Kate ha sido uno de los más fuertes, tanto profesional como emocionalmente, pero talento hay y de sobra”, señaló la salsera, quien este 27 de enero se presentará, junto a las demás chicas de Son Tentación, en “Palmeras” de Trapiche.

Arias señaló que Kate Candela le dijo que su salida era porque necesita ‘un tiempo para ella’, pero más adelante se enteró que se iba a lanzar como solista. “En un inicio, el motivo no era lanzarse como solista, sino despejarse y tener tiempo para ella con su familia”, añadió.



¿Cómo tomas que más de una vocalista se haya ido de tu grupo, más aún estando en su mejor momento?



Es complicado. No podría describirlo, porque cuando cada una toma la decisión de irse, me duele y se complica todo. No solo es elegirla (a una nueva integrante) y ya, sino es producción e inversión, pero tampoco quiero tener a alguien obligada. No me gusta trabajar a presión u obligada.



¿Te queda la satisfacción que Son tentación es la escuela de muchas salseras que se lanzan como solistas?



Claro que sí. Tengo satisfacción y orgullo, porque ellas vienen con el talento, pero aquí se les forma y crecen profesionalmente. Nadie es eterno, pero seguiré formando a más chicas.



¿Cómo va tu amistad con Yahaira Plasencia? ¿Has vuelto a hablar con ella?



La última vez que hablamos fue en ‘Esto es guerra’. Fue como hace dos años y desde ahí no tengo comunicación con ella, pero no sé a qué se debe porque en su momento llegamos a aclarar muchas cosas y limar asperezas. Si en algún momento se da, no tengo problema. Ahora estoy en otra etapa de mi vida, algo más maternal.



¿Quisieras juntar a todas sus ex integrantes y cantar todas juntas?



Ya llegará su momento. Ahora nos estamos levantando. Ya se vienen temas inéditos y viajes al extranjero.