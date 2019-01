Mario Irivarren sorprende con declaraciones tras revelarse que Ivana y Farfán son pareja 

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán paralizaron a los medios de espectáculos al confirmar que ambos son pareja tras una serie de rumores, ante ello, la expareja de la modelo, Mario Irivarren, fue perseguido para obtener su opinión frente a la noticia que impactó en la farándula, y terminó rompiendo su silencio.

El guerrero reapareció para las cámaras de América Espectáculos tras ser protagonista de una serie de titulares en los medios por la relación de su expareja con el futbolista Jefferson Farfán, quienes ya tendrían algunas semanas saliendo y terminaron confirmando todo en el programa de Rodrigo González.

Como era de esperarse, el chico reality se mantuvo firme en su postura de no hablar nada de su vida personal, ya que el 3 de enero fue captado junto a la modelo Ivana Yturbe por las cámaras de 'Magaly TV: la firme', cuando la modelo ya era pareja del futbolista.

Pese a que guardó silencio respecto a su relación con la modelo, decidió hablar respecto a su futuro en 'Esto es Guerra', ya que hasta el momento queda en duda si continuaría en el programa. “Si quieren saber, tienen que ver el lunes. Hasta yo quiero saber. Estoy a la expectativa”, comentó para el programa de espectáculos.

“Me gustaría Sheyla o Rebeca. Sheyla porque ha sido parte de los dos programas (…) y Rebeca porque la amo, me encanta, tiene la actitud y carisma”, manifestó Mario Irivarren, quien además expresó que le gustaría ver en su programa a Israel Dreyfus y Pancho Rodríguez.

“Está un poco delicada y no me puedo desaparecer. Este año, preferí quedarme en Lima, estar cerca siempre. Si bien estoy en la playa, estoy a media hora de mi casa. Me preocupada un poco irme de viaje y dejarla a la deriva”, indicó Mario al hablar que su mamá no se encuentra muy bien de salud.

Poly Ávila revela fecha de romance entre Farfán e Ivana

Jefferson Farfán e Ivana Yturbe continúan siendo la noticia principal de los medios, debido a que ambos personajes de la farándula sorprendieron a todos al oficializar su relación; sin embargo, hasta el momento quedaba la duda sobre cuándo iniciaron con el romance, por ello la modelo Poly Ávila decidió acabar con los rumores.

"Nosotras fuimos solas (a la discoteca), y en el grupo de Farfán teníamos amigos en común, nos quedamos 20 minutos y nos fuimos a otro lado", reveló la argentina, quien aseguró que fue Ivana quien intentó hacer de cupido, sin imaginar que se convertiría en la nueva pareja sentimental del futbolista. "Ivana me molestaba en ese momento, 'le gusta la cumbia' y yo 'no, nada que ver'", reveló Poly.