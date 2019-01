Jennifer LópezJefa por accidente

La chica de El Bronx, Jennifer López, está de regreso al cine con una comedia en la que interpreta a Maya, una mujer de 40 años a quien, de repente, se le presenta la oportunidad de demostrar que la inteligencia y la experiencia son tan valiosas como los estudios y que nunca es tarde para una segunda oportunidad.

El filme dirigido por Peter Segal cuenta con un gran reparto integrado por Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens y Leah Remini. En esta entrevista, Jennifer López habla sobre su personaje.

-¿Qué es lo que rescatas de Jefa por accidente y de tu personaje en este filme?

-Me encantó esta idea de ser capaz, en cada nuevo día, de tener la oportunidad de lograr aquello que quieres. Me encanta este personaje. Obviamente, me sentía sumamente relacionada con él. Ella viene de los suburbios de Nueva York. Yo crecí en El Bronx. Ella es una chica de Queens. No tiene la formación académica, pero tiene talento, motivación y una vez que encuentra su camino, comienza a pensar en su vida de una manera diferente y a tener su propio segundo acto.

- ¿Por qué crees que tú y Leah Remini hicieron click como amigas?

- Cuando nos conocimos, ella era amiga de mi exesposo (Marc Anthony). Prácticamente la robé (ríe). Hicimos buenas migas desde el principio. No sé lo que fue. Tuvimos química natural. Simplemente conoces a alguien, te encanta, y quieres pasar tiempo con esa persona.

-Esta película contrasta la educación tradicional con la educación que adquieres en la calle. Tú también encarnas eso y eres una fuente de inspiración para muchos latinos. ¿Qué tan importante es para ti inspirar a otros para que puedan alcanzar el éxito?

- Creo que es muy importante. La gente necesita saber que no hay una sola manera de alcanzar el éxito. Hay muchas rutas diferentes. Por eso me encanta esta película, porque crecí en el Bronx y no tuve mucha educación. No fui a la universidad. No tenía forma de entrar en la industria. No conocía a nadie que estuviera en el mundo del espectáculo, o que hubiera estado en Hollywood. Simplemente no había una puerta de entrada, pero uno debe encontrar su propio camino. Se puede lograr. Creo que lo único que debes hacer es trabajar duro. Con algo de talento y mucho trabajo. El secreto de mi éxito, creo, es que trabajo más que nadie. No paro.

-¿Sientes, además, que tienes un sexto sentido para saber lo que quiere la gente?

-Sí. Eso es un talento, pero creo que hay muchas personas con talento, aunque no mucha gente que esté dispuesta a hacer todo lo que se requiere.

-¿Alguna vez has mentido para conseguir un trabajo?

-( Ríe). Seguramente. No puedo recordar algo específico, pero estoy casi segura de que lo he hecho.

- Hay una escena en la película donde hablas mandarín. ¿Hablas mandarín?

-Fue sumamente difícil. En realidad, me pusieron un dispositivo en el oído, y yo trataba de imitarlo. Lo hice bastante bien. Tenía que decir solo una línea. Tuve que repetirla porque no sonaba mandarín. Fue difícil. Leía la fonética.❧