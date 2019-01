Michelle Pfeiffer debuta con un ‘Miau’ en Instagram

Con un colosal “Miau Instagram”, la icónica actriz Michelle Pfeiffer se estrenó en esta red social. El mensaje, que evoca a su inolvidable personaje de Gatúbela en la película Batman Vuelve, está acompañado del video de una escena del filme (1992), en el que dio vida a la espectacular Selina durante el día y a Catwoman (Gatúbela) por la noche. Como descripción en su perfil, la intérprete, de 60 años, eligió una cita del poeta y cantautor canadiense Leonard Cohen: “Olvida tu ofrenda perfecta. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz”, estribillo incluido en el tema Anthem.

Lo cierto es que el debut de Pfeiffer ha sido todo un suceso pues, al cierre de esta edición, la publicación contaba con más de 40 mil reproducciones y cientos de comentarios.

“Estoy feliz de que estés en Instagram. Eres mi Catwoman favorita”, escribió un fan. “La mejor entrada en cualquier película, al igual que la mejor entrada a Instagram en la historia”, se leía en otro mensaje. Hasta el momento, la actriz ya rodea los 19.000 seguidores.

La intérprete, que ha participado en filmes como Amistades peligrosas (1988), Los fabulosos Baker Boys (1989), Por encima de todo (1992), Mentes peligrosas (1995), Yo soy Sam (2001), entre otros, regresó hace dos años al cine con Mother!, junto a Javier Bardem y Jennifer Lawrence y el remake de Asesinato en el Orient Express, en el que daba vida al icónico personaje del libro de Agatha Christie, Caroline Hubbard.

Además, este año tiene pendiente dos películas para estrenar: Vengadores: Endgame y la secuela de Maléfica.

Su prolongada ausencia del cine fue una decisión que tomó pensando en su familia. “Hice muy difícil que me contrataran. Puse a mis hijos por encima de todo, no me apeteció trabajar mientras eran jóvenes y puse pretextos a todo lo que me ofrecían. Ahora con la casa vacía, he encontrado una nueva libertad en mi carrera”, dijo la actriz a El País en 2017. Ella es madre de dos hijos adoptivos junto a su esposo, el productor David E. Kelley.❧