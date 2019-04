¿Magaly despedirá al 'Loco' Wagner y 'Canchita' Centeno de programa? [VIDEOS]

¿Cambios en el programa? El regreso de la conductora de televisión Magaly Medina a ATV ha provocado las reacciones de los televidentes y usuarios en las redes sociales, quienes no dudan en comentar en las plataformas las notas que presentan en el formato de la popular 'Urraca'. Pese a la acogida que ha tenido, el lanzamiento de canal 9 tendría importantes cambios por algunos incidentes que se han registrado en vivo.

En el primer día de emisión de "Magaly TV, la firme", la conductora de televisión presentó a los dos acompañantes que estarán con ella en el programa que se emite de lunes a viernes por la señal de ATV a las 9:00 P.M. La actriz y profesora Claudia 'Canchita' Centeno y Christian 'Loco' Wagner fueron los convocados para tener una participación en el show que tiene el horario estelar del canal.

Las diferencias entre Magaly Medina y sus co-conductores ha sido evidente, y hasta la 'Urraca' se atrevió a callarlos en vivo, manifestando que "hablan mucho" y no la dejan hablar sobre las notas que remecerán 'Chollywood'. Los constantes mensajes que le ha enviado a Claudia 'Canchita' Centeno y Christian 'Loco' Wagner durante el programa en vivo han despertado varios rumores entre los usuarios que están activos en las redes sociales.

El último incidente que quedó expuesto en televisión nacional fue la llamada de atención que le hizo Magaly Medina a Christian 'Loco' Wagner, ex reportero de "La noche es mía". Ella lo calló y le comentó que ya no estaba trabajando con Carlos Galdós, por lo que tenía que evitar hablar demás para que ella pueda narrar las notas del programa.

La crítica de Magaly Medina a Christian 'Loco' Wagner en vivo

Magaly Medina no teme a carta notarial de Farfán

La periodista leyó el contenido del documento en vivo, donde se revelaban las razones que llevaron a enviar la carta notarial, la cual llegó debido a que la 'foquita' cree que Magaly cuenta con "amplia información de mi persona", por lo que desea que no sea difundida en el programa de televisión ya que es un "celoso guardián de lo que a mi vida privada e íntima corresponde", indica el documento.

Mientras él se la pasa de parranda con sus amigos, sus 'chupes', la gente que lo adora, su grupo de amigos. Yo, señor (Jefferson) Farfán, no soy de los periodistas que hace amistades con la gente a las que critica (...) Amenaza con enjuiciarme cuando no he hablado de él", respondió la conductora a lo expuesto en el documento, y no dudó en burlarse frente a las pantallas.