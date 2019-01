Magaly TV, la firme: Julieta Rodríguez responde tras difusión de negocio sobre fotos íntimas

En la última edición de 'Magaly Tv, la firme' se difundió el nuevo negocio al que se dedica la exchica reality Julieta Rodríguez, quien fue expulsada del país en el 2017.

Según un informe presentado por Magaly Medina, la modelo vende fotos y videos de corte sexual por Internet, para llegar a eso lo que se debe hacer primero es ingresar a su cuenta oficial de Instagram, donde se encuentra el enlace de la plataforma que alberga todas las fotografías de Julieta.

El equipo del nuevo programa de Magaly indagó más allá y descubrió los precios que maneja. Si el usuario desea ver su trasero tiene que abonar 10 dólares, en el caso quiera ver los senos de la modelo deberá pagar 25 dólares y por 50 dólares podrá ver sus pezones. También existen suscripciones que van desde los 250 dólares hasta los 999 dólares, y es precisamente este último que es considerado como el top porque es el explícito.

Dentro de ese paquete hay videos y fotografías en las que se le puede ver semidesnuda en diferentes situaciones. Tras conocer que se había difundido su nuevo negocio, la modelo no dudó en usar sus redes sociales para enviar un contundente mensaje: "A la prensa les advierto que a mi no me destruyen más. Hoy soy fuerte y al que no le guste lo que hago que no lo mire. Y aprovechando el post, aquí les dejo mi página", escribió Julieta Rodríguez en Instagram.

Magaly Medina reveló a lo que se dedica Julieta Rodríguez desde su salida del país

Hace unas semanas la modelo compartió momentos al lado de su gran amiga Poly Ávila en México.