Natti Natasha cautiva a fans con sexy atuendo transparente en Instagram

La cantante Natti Natasha una vez más cautivó a sus seguidores con una fotografía en su cuenta de Instagram. La intérprete de reggaetón colgó hace dos días un imagen en la que luce un atuendo transparente mientras mira el paisaje de su habitación. La publicación superó los 390 mil ‘Me gusta’ al poco tiempo de ser compartido.

La intérprete de “Sin Pijama” contó en la foto que es parte de una promoción de su nuevo videoclip que lanzará el próximo mes. “7mo Video #nattinatasha #nodaysoff Mi Álbum #febrero”, señaló en el pie de la fotografía en Instagram.

En la publicación de Instagram se observa a Natti Natasha posar frente a una ventana mientras que posa muy sexy con el atuendo transparente. De fondo usó un bello paisaje que se desconoce dónde fue tomada la instantánea.

Sus fanáticos no tardaron en comentar la imagen, destacando la belleza de la cantante de reggaetón. “Toda una diosa", "que bella y sensual", "Mia amor", "Linda no hay ninguna duda", "Casi al desnudo", "Ardiente", "La verdad eres una hermosura de otro planeta", "Me parece algo muy normal. No veo porque se escandalizan. Por favor. Cual es el problema. Es una mujer muy guapa y tiene sus atributos", son algunos de los comentarios que se leen tras la publicación en Instagram.

Último videoclip



Natti Natasha estrenó un nuevo videoclip en YouTube, titulado “Pa’ mala yo”, donde desborda una vez más todo su talento y sensualidad. En menos de 24 horas superó los 5 millones de reproducciones en YouTube.

“Mi gente ya salió “Pa’ mala yo” muchas gracias a todos, estoy muy emocionada. Gracias a todos los comentarios, la aceptación. Ahora mismo estamos trabajando para esos nuevos videos que vienen y esperen el álbum en febrero”, acotó en otra grabación Natti Natasha , marcando así el lanzamiento de un nuevo disco.