Famosa mexicana regresa a Televisa luego de despido [VIDEO]

La actriz Edith González regresó a su antigua casa televisora, Televisa, después de 9 años de haber sido despedida. La estrella mexicana dejó TV Azteca para hacer nuevos proyectos y estuvo en el programa “Hoy” para contar la noticia. En su momento la intérprete, de 54 años, señaló que la echaron del lugar porque salió embarazada.

"Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela ('Mujer de Madera') y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad", fue la dura realidad que vivió la actriz tras salir embarazada.

"Y no solamente me corrieron de ‘Mujer de Madera’, sino también me corrieron de Televisa", confesó la actriz de ‘Doña Bárbara’, quien hoy es una de las más cotizadas del medio y logró vencer el cáncer tras muchos meses de tratamiento.

Durante su entrevista, habló sobre el proyecto en el que se encuentra trabajando, la obra ‘Entre mujeres’. “Nueve años que me volví chica Azteca. ¡Gracias!”, comentó en el programa ‘Hoy’. Edith González contó que está en el teatro con la obra “Entre mujeres”.

Edith González participó en roles importantes mexicanos como: "Corazón Salvaje", "Doña Bárbara", "Mujer de madera", "Nunca te olvidaré", "Palabra de mujer" y entre otros más melodramas.

Sobre obra

'Entre mujeres' de Santiago Moncada; esta vez, Edith González, Cecilia Gabriela, Issabela Camil, Alma Cero, Ana Bertha Espín y Azela Robinson serán las encargadas de subir al escenario y demostrar que entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño.