¿Magaly Medina le envía indirecta a ‘Peluchín’ tras desconcertante comentario?

Magaly Medina y Rodrigo González mantienen una amistad de años detrás de las cámaras de televisión; sin embargo, esta semana la periodista regresó a las pantallas a través de la antena de ATV con ‘Magaly TV, la firme’ y dejó polémicos mensajes contra ‘Peluchín’ al ver una fotografía junto a Jefferson Farfán en Instagram.

La ‘Urraca’ dio a entender que la figura de Latina se vende por “un whisky” para no hablar del personaje público a través de ‘Válgame Dios’, pero a ‘Peluchín’ no le gustó para nada los comentarios que se dio un tiempo en su espacio de entretenimiento y la llamó “caradura” por comentarios.

“Una persona que se dice mi amiga, que me conoce o que sepa como me manejo, que salga a decir públicamente que yo me vendo por un whisky o que necesite que alguien me invite a un box para parcializarme con alguien. Me parece que se está hablando desde una piconería, me parece que es algo personal que tiene contra cierto jugador o jugadores de fútbol. Contra Jefferson (Farfán) y Paolo (Guerrero)... Yo ¿qué tengo que ver con las rencillas personales?”, dijo ofuscado Rodrigo el último martes en ‘Válgame Dios’.

“Yo decido a quién le tengo simpatía y respeto. Me parece injusto que se maneje eso así cuando yo estaba en la playa con mis amigos y me invitaron a un lugar (cumpleaños del ‘Zorro’ Zupe). Tu dices “yo soy la firme ¿no?. Yo hablo todo con la verdad”. Yo también hablo todo con la verdad”, se refirió.

‘Peluchín’ le recordó sus críticas a Jessica Newton, Renzo Costa, Karen Schwarz, Sheyla Rojas y Antonio Pavón, pero que hoy muchos de ellos son sus amigos. "...¿Tu realmente me vas a decir que me vendo por un whisky? Como dice tu programa “la firme eres bien caradura””, señaló enojado Rodrigo González.

Ante esto, Magaly Medina dejó un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram hace unas horas. "Mientras tu sepas quién eres, no hay nada que demostrar", señaló en la popular red social que cuenta con más de 300 mil seguidores. ¿Es una indirecta para su amigo Rodrigo González?.

Polémicos comentarios de Magaly Medina