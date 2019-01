Ivana Yturbe fue pareja del 'Chino Take', según contó Melissa Klug [VIDEOS]

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán se han convertido en la pareja del momento. Distintas figuras del espectáculo local han comentado con respecto al romance de la joven de 22 años con el futbolista peruano de 34 años.

Entre las personas que opinaron referente a la nueva relación sentimental que inició el seleccionado nacional fue Melissa Klug, quien se presentó el programa 'Magaly TV, la firme' y contó algunos datos desconocidos de la ex integrante del reality juvenil 'Combate'.

Una de las declaraciones que impresionó a Magaly Medina fue cuando la popular 'Blanca de Chucuito' reveló "conozco muy bien a Ivana Yturbe", que incluso "ha dormido en mi casa" y sobre todo el dar a conocer que la modelo habría tenido un romance con el 'Chino Take', amigo de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

"La conocí en un reality en el 2016. Compartimos muchas cosas, compromisos, eventos sociales, salíamos juntas. Y le presenté al 'Chino Take', ellos estuvieron un tiempo. No sé si en ese momento seguía con Mario (Irivarren), pues ellos terminaban y volvían. Pero luego se hizo amiga de mi hija, y no me gustó, porque tiene apenas 16 años y a ella la conozco muy bien", reveló la ex pareja de Jefferson Farfán.

Después, Melissa Klug contó que volvió a ver a la joven de 22 años en una discoteca en diciembre del año pasado y ella le preguntó el motivo del por qué no acepta que sea amiga de su hija Samahara.

"A Ivana la encontré el 23 de diciembre en 'Barranco Bar', nos cruzamos en el baño y me dijo:'por qué me odias'. Yo estaba en un box con mis amigos, y ella en el de Paolo Guerrero. Y Jefferson estaba en otro con sus amistades", contó Malissa Klug durante la entrevista que tuvo con Magaly Medina en el programa 'Magaly TV, la firme'.



