Familia al instante, comedia con corazón

En Familia al instante (Instant Family), la actriz de ascendencia peruana Isabela Moner comparte guion con la ganadora del Óscar Octavia Spencer (por The Help), Mark Wahlberg y con Rose Byrne. El filme se estrena el jueves y es la segunda producción en la que Moner es hija en ficción de la figura de Transformers y Ted.

La historia es una comedia familiar, pero parte de un tema complejo: la adopción. En Estados Unidos han destacado que la película sea ‘brutalmente honesta’ sobre el sistema.

“Gracias al buen sentido del humor y al carisma de sus protagonistas, esta cinta familiar se convierte en todo un placer culposo”, dice otra de las reseñas. En la trama, ‘Pete’ y ‘Ellie’ deciden “explorar el mundo de la adopción” y se hacen cargo de tres hermanos, pero no resulta una tarea sencilla. La mayor es una adolescente, interpretada por Moner.

“(Es una comedia) Pero hay un mensaje también. Me presentaron la película más como un drama que como una comedia y pensé: ‘Octavia Spencer no es una actriz de comedia, es más de drama. Como Mark Wahlberg y con Rose Byrne son más serios en su carrera. Así que empezamos a trabajar en la película y fue más divertido, siempre se cambia del guion a la vida real. Este es el proyecto soñado del director Sean Anders y él es muy chistoso. Es buena gente y siempre tiene un mensaje, no le importa la fama o cualquier cosa porque esta es su historia y quiere representar a los chicos, a los niños en el sistema de adopción temporal”, dijo Moner con un fluido español en una entrevista con Fanáticos del Cine.

Mark Wahlberg , con quien trabajó Transformers, es además productor en la película. Sin embargo, Moner comentó que eso no influyó en el casting. “No, no hubo relación. En la actualidad no querían que trabaje otra vez con Mark porque ya hicimos de padre e hija en la película y casi era la misma relación. No querían verme en el personaje de ‘Lizzie’, pero después de un par de meses me dijeron: ‘Ok, hacemos una audición por skype’. Así conocí al director, pero mi computadora se rompió y no podía verlo, pero él sí a mí. Y bueno, de repente, en la audición, lo hice llorar. Estoy tan emocionada de formar parte de la película y ha sido pura coincidencia que trabaje otra vez con Mark”.

estrella peruana

Moner es hija de madre peruana y tiene ‘DNI peruano’. Ha visitado más de una vez Perú e incluso viajó a la selva con la UNICEF a mediados del 2017. Su carrera de actriz inició en Broadway a los 10 años con el musical de ‘Evita’ junto a Ricky Martin.

En Familia al instante, la canción ‘I’ll stay with You’ es cantada por ella y forma parte del soundtrack de la película.

A sus 17 años, alista su primer protagónico con la adaptación al cine de Dora, la exploradora, la nueva película de Paramount. La historia del entrañable personaje infantil tendrá como parte del guion a Perú y llegaría a los cines en agosto. ❧

claves