María Pía Copello enfrenta a detractor que aseguró la "botaron de Esto es Guerra" [FOTOS]

María Pía Copello entristeció a miles de seguidores al confirmar su salida de 'Esto es Guerra', debido a que la conductora de televisión reveló que deseaba pasar más tiempo con sus hijos, por ello debió tomar la drástica decisión que la alejó de las pantallas de América Televisión; sin embargo, sus detractores no desaprovechan la oportunidad para arremeter en su contra.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de televisión compartió una foto en un sensual traje de baño, donde preguntó a todos sus seguidores sobre "¿Cuáles son sus planes para fin de semana?", obteniendo una serie de respuestas de sus fans, pero uno de ellos no desaprovechó la oportunidad para arremeter en su contra.

En uno de los comentarios, un detractor aseguró que María Pía había sido expulsada de 'Esto es Guerra' y solo estaría mintiendo a sus fans para quedar bien. "Te botaron de EEG, no tiene sentido renunciar por darle tiempo a tu familia si el programa dura solo una hora y no todo el día", dijo uno de los usuarios de Instagram en contra de la modelo, sin imaginar que recibiría una fuerte respuesta.

"Te cuento que no me botaron, y si me hubieran sacado no tendría problema en contarlo, a cualquiera le puede pasar. Siento que tu comentario no es en buena onda, pero para despejar las dudas te lo respondo igual: es verdad, el programa no dura todo el día, pero si tienes hijos que van al cole, sabes que llegan a la casa por la tarde. El programa se transmite desde Pachacámac, lo que supone horas para llegar desde mi casa y al salir del programa ya los encuentro dormidos. Me estoy perdiendo parte de su vida y me necesitan", dijo firme María Pía al detractor que pretendió hacerla quedar mal ante sus miles de seguidores.

Para finalizar, María Pía Copello no dudo en pedir que no borre su comentario "para que las personas que tienen dudas, puedan leerlo". Como era de esperarse, la conductora de televisión recibió todo el respaldo de sus seguidores.