Reacción de Karla Tarazona tras coincidir en discoteca con Christian y 'Chabelita' [VIDEO]

Karla Tarazona no ha vuelto a ver ‘cara a cara’ a Isabel Acevedo tras el incidente que involucró a Christian Dominguez (por cierta prenda íntima encontrada en la casa de la empresaria, lo que motivó terminar su relación con el cumbiambero) y al respecto, dijo en varias oportunidades que "no sabría cómo reaccionar si es que esto sucediese" y el día llegó.

Tarde o temprano ocurriría. La madre de tres hermosos niños salió a divertirse acompañada de sus familiares y amigos a una discoteca barranquina, misma que eligió el integrante de ‘Esto es Guerra’ con su novia para pasar un grato momento.

Ninguno se había percatado de la presencia del otro, hasta que Daniela Darcourt (artista que venía presentando su show en aquel local) envió un efusivo saludo para Karla Tarazona, según se puede ver en el video publicado por el portal Instarándula.

A los pocos minutos, la conductora realizó una curiosa publicación desde su cuenta personal de Instagram donde lanzó un contundente mensaje. “Cuando el gato llega, las ratas corren”, se puede leer en el post de InstaStories.

Al respecto, la ex de Christian Domínguez fue consultada sobre si los vio en la discoteca y si la frase fue dirigida para el padre de su hijo y la popular ‘Chabelita’.

“No me di cuenta que estaban ahí, la discoteca es tan grande. Me enteré por ‘Puchungo’ (un amigo), que se acercó a saludarme al box donde estaba con mi familia y me dijo: ‘Ya sé por qué no ibas para allá, porque estaban ellos’”, respondió Karla Tarazona para el diario Trome.