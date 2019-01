Angie Jibaja explota contra Jean Paul por daño contra sus hijos en Navidad [FOTOS]

Hace poco, la modelo peruana Angie Jibaja preocupó a sus miles de seguidores al confesar a través de Instagram que no quería seguir viviendo. Luego protagonizó un bochornoso incidente en un concierto por Año Nuevo en el Callao.

En medio de la polémica por aparecer en un cuestionable estado en el Callao, la popular ‘Chica de los tatuajes’ anunció a través de las redes sociales que se internará en un centro de rehabilitación.

Antes de ponerse a disposición de los especialistas, Angie Jibaja se fue a comer con su madre e hijos. Luego en Instagram indicó que estuvo rodeada de gente que no estuvo con ella en sus peores momentos. “Con ellos y ustedes (sus fans) me quedo. He aprendido que existe tanta pero tanta gente de mie**a, tanta gente mala, amigos que dicen quererte pero que solo están contigo cuando estás bien..... Dios se acerca a los enfermos, a los pobres, a los caídos y no a la gente que se cree perfecta, porque aquí nadie es perfecto”.

Jibaja aseguró que no quiere saber nada de la gente que no la valoró. “No quiero ver más a tantos, no quiero que ni me saluden si me ven, no quiero nada de tantos estos hipócritas, no hablo de la gente de la tv, sarta de hipócritas, productores, conductores de tv, dueños de canales y ex pu*** novi.. Todo influyó, de un árbol caído quisieron hacer leña, no sé qué esperaban... verme muerta para seguir hablando ah”, manifestó en Instagram. “Los odio a todos”, añadió.

Líneas más abajo de su mensaje en Instagram, Angie Jibaja tuvo duros comentarios en contra de Jean Paul Santa María, padre de sus dos menores hijos. Según la también cantante y actriz peruana, el cumbiambero no cumple con sus engreídos como se debe.

“El papá de mis hijos que es un hdp, un m......u, pobre hombre que hasta el día de hoy no hizo nada, que hasta el día de hoy les debe a mis hijos 150.000 soles que son de mis hijos, con eso mis hijos y yo ya tuviéramos paz. Pero este desgraciado hasta ahora cree que por sus últimos cheques de 250 soles para cada uno, cree que con eso ellos van a comer y etc.”.

La exparticipante del reality ‘Doble tentación’ dio a conocer que Jean Paul Santa María no cumplió con la promesa que les hizo a sus dos retoños. “En navidad les ofreció dos cosas, uno a cada uno. ¿Creen que se los dio? No. Si no yo, ya hubiera hecho ese esfuerzo, se los hubiera dado. Que (a) ese desgraciado lo juzgue Dios..... Pero no, todos me señalan a mí, porque estoy depresiva. A ver, ¿quién no se quiebra? ¿Quién no sufre hoy en día de depresión? Es una enfermedad, nada más, pero yo estando así, jamás he abandonado a mis hijos. Jamás les he dejado de dar de comer, jamás los he abandonado. Jamás, jamás, jamás… Ni en mis peores momentos”, resaltó.

Jibaja reveló que las autoridades peruanas están detrás de ella con la finalidad de quitarles a sus hijos. “Hace un año estaba triunfando, y ahora porque caí en esta depresión, ya me envían cartas del ministerio, van dos veces que van a la casa a supervisarlos. Y las dos veces han salido enamorados de mis bebés y de su forma de hablar, de su forma de ser, se han convencido que ellos me adoran y que yo también. ¿Ahora, por qué insisten en que me quiten a mis hijos, por qué, por qué, por qué, por qué? Vayan a ver casos peores, metan sus narices donde les compete y déjenme en paz. Ellos y yo estaremos bien. Yo saldré de esta situación”, concluyó en Instagram.

Madre de Angie Jibaja llegó a "salvar" a su hija

Maggie Liza, mamá de la modelo, dejó Chile para venir al Perú y estar al lado de su hija, con la intención de servir de apoyo para que logre superar el duro momento que vive. La 'chica de los tatuajes' manifestó en Instagram que estaba en la búsqueda de su mamá para que la "rescatara".

"Y mi mamacita vino a 'rescatarme': Maggie Liza. Madre solo hay una y yo tengo la mía y es la mejor... Te amo madre mía", comentó la popular modelo a través de su cuenta oficial de Instagram, demostrando la necesidad que sentía de tenerla cerca para superar la dura crisis que vive.