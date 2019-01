Magaly Medina: “El ‘ampay’ murió con Magaly TeVe”

“Vengo a entretener, a reírme y hacer reí a la gente, a que se olvide los problemas del país y de sus propios problemas y tenga una hora de relajo y puedan irse a dormir tranquilos”. Con esa premisa Magaly Medina se refirió a su retorno en la televisión este lunes 14 a las 9 p.m. por las filas de ATV, con Magaly TV, La Firme, espacio que, según sus palabras, estará dedicado al entretenimiento y periodismo de espectáculos.

Según la conductora y periodista, este nuevo formato no será el mismo del que tanto éxito le dio en los 90. “Este Magaly TV viene renovado porque hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Por eso , solo lo hemos nombrado de esa manera porque es mi logo, es con lo que la gente me identifica, pero es una propuesta nueva”, dijo.

Como muestra del cambio en sus contenidos, Medina refirió que el famoso ‘ampay’ no será parte de este nuevo comienzo. “El ‘ampay’ ya pasó de moda, murió con el anterior Magaly TeVe. En esta época en que están las redes sociales y todo el mundo toma fotos ya no funciona. Pero si alguna vez se me ocurrió lo del ‘ampay’, espero que esta vez se me ocurra otra cosa para entretener a la gente”, dijo para luego subrayar que su estilo ácido se mantendrá.

“Me gusta sacar ‘roncha’, fastidiar... donde realmente me siento cómoda es jodiendo y si no me dejan hacer eso me anulan como periodista. Pero acá tendré libertad para tocar cualquier tema como a mí se me ocurra. Alguna vez hice el espectáculo a mi manera, ahora déjenme hacer el entretenimiento a mi manera, puro y duro, y si no les gusta, cambien de canal”.

En este nuevo Magaly TV, la conductora también apunta a conquistar al público juvenil.

“Voy a tratar de llegar a los ‘milenials’, esos chicos que tiene un breve recuerdo de quien era yo”.

Y, aunque evitó comentar el contenido de su espacio para el estreno, reiteró que las puertas del programa están abiertas para Paolo Guerrero.

“Nuestra disputa ha sido pública, de nada sirve que nos demos la mano entre cuatro paredes. Creo que en tiempos en que los políticos desunen a la gente, el ciudadano de a pie debe dar ejemplo de unión. No tengo ningún resentimiento con Paolo y como ya lo he dicho, no tendría problema en darle la mano y tenerlo en mi programa”, finalizó. ❧

