Magaly Medina respondió a detractores que la acusan de copiar logo de Adal Ramones [VIDEO]

A pocos días del estreno de su programa, Magaly Medina no fue ajena a las críticas y es que los usuarios de redes sociales compararon el logo de su programa con el de Adal Ramones, e hicieron notar el gran parecido que ambos tienen.

Ante estos comentarios, la conductora de televisión no dudo en responder a sus detractores durante su conferencia de prensa. "A mi me encanta que hablen de mí, el día que dejen de hablar de mí seguramente será el día que decida retirarme definitivamente de la televisión. Mientras genere ese tipo de controversia, debate y polémica, yo realmente estaré en mi salsa. No me importa lo que digan los críticos, es parte de, el alimento que cada comunicador que está al aire necesita para sentir la adrenalina del día a día", señaló Magaly.

Continúo y resaltó que en televisión no hay nada nuevo. Además señaló que tomó algo como referencia que no solo ha hecho Adal Ramones. "Ese tipo de logotipos lo han hecho otros programas en el mundo entero. Acá, incluso lo ha hecho Cinescape. ¿Por qué me comparan con Adal Ramones y no con algo más local como Cinescape?"

Finalmente, mencionó que lo que busca mostrar con el logo es de lo que se tratará su programa. "Vamos a hacer show, hemos podido escoger cualquiera pero ese nos gustó y ahí está, no hay nada nuevo en tele", finalizó.

Magaly Medina regresa a la pantalla chica el próximo 14 de enero y bajo la producción de Ney Guerrero.