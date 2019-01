Acusan a Magaly Medina de copiar logo del programa de Adal Ramones [VIDEO]

Magaly Medina regresará a las pantallas chicas el próximo lunes 14 de enero, meses después de haber salido del aire por supuestamente haberse burlado de Paolo Guerrero, debido a la sanción del TAS que le impedía en un primer momento jugar el Mundial Rusia 2018.

A través de Instagram, la periodista Magaly Medina compartió imágenes de lo que fue el detrás de cámaras de la promoción de su retorno a ATV, a la que considera su casa televisiva.

“¡Cada vez falta menos!, les comparto el detrás de cámaras de lo que fue la promoción del programa”, escribió la popular ‘Urraca’ junto a los mejores momentos de la grabación que se realizó por diversas partes de la ciudad.

En el video que compartió la periodista de ATV también se mostró el supuesto nombre del nuevo programa 'Magaly Tv, la firme', que se emitirá desde el lunes 14 de enero a las 9:00 p.m.

Sin embargo las críticas no tardaron en llegar cuando algunos usuarios de Instagram y Facebook señalaron que el logo del nuevo espacio de Magaly Medina en ATV es muy parecido al del programa que tiene el conductor de televisión Adal Ramones.

Según usuarios en redes sociales, el logo del espacio de Magaly Medina es idéntico (salvo los colores) al del presentador y comediante mexicano.

Mientras algunos señalaron que le falta creatividad a la exfigura de Latina, otros indicaron que el parecido no es coincidencia, pues la copia se habría realizado “sin escrúpulos”.

“Vamos a mostrar una evolución del programa, de mí, pero la base principal será el raje. A mí no me pueden quitar eso, deseo volver a mis orígenes, no será una réplica de ‘Magaly TeVe’, que fue un programa líder durante 15 años, pero Magaly Medina sigue siendo la misma", manifestó la periodista en un entrevista con Trome.

La periodista tendrá variada competencia a raíz de los cambios que están haciendo otros canales a su retorno, como es el caso de Tilsa Lozano, quien ingresaría a Panamericana Televisión a un programa de espectáculos.