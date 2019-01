Globos de Oro 2019: 'Roma' obtiene el trofeo a Mejor película en lengua extranjera [VIDEO]

Esta noche, 'Roma' logró obtener uno de los premios más importantes en la ceremonia de los Globos de Oro 2019: Mejor película en lengua extranjera. Miles de estrellas del séptimo arte se dieron cita en el hotel Beverly Hilton, ubicado en Los Ángeles (California, Estados Unidos). La cinta, que no dejó de recibir elogios desde su estreno, estuvo dentro de un complicado grupo de nominación, entre las que se encontraban 'Capernaum', 'Girl', 'Never Look Away' y 'Shoplifters'.

La última obra de Alfonso Cuarón, es un relato cinematográfico en el que el personaje inicial es una empleada doméstica llamada Cleo, quien trabaja para una familia de clase media situada en Ciudad de México durante el gobierno de Luis Echeverría, en tiempos de conflictos sociales y que tiene que sobrellevar la realidad que se oculta detrás de las trabajadoras del hogar: las cotideanidades y la indeleble desigualdad en Latinoamérica.

El relato, ambientado en el México de los 70', posterior a la masacre de Tlatelolco y con arraigada presencia estudiantil en los movimientos sociales, significa el regreso del director azteca a las luces de la alfombra roja y con la que ahora busca una nueva nominación a Mejor película de no habla inglesa. Algo que llamó la peculiarmente la atención fue la confesión del director, quien dijo que los personajes están inspirados en situaciones de su infancia, en especial Liboria Rodríguez o 'Libo', a quien le dedica su obra al final de esta.

Con este galardón obtenido hoy, 'Roma' se perfila para hacerse también con el trofeo en los Premios Oscar en la misma categoría, lo que significaría que sería la primera película producida por Netflix en ganar una estatuilla dorada. Narrado desde el monocromatismo, el largometraje es un emotivo relato sobre las realidades, las alegrías, tristezas de las trabajadoras del hogar.

¡Los globos llegan a ROMA! Felicidades @ROMACuaron por el premio a Mejor película en lengua extranjera. pic.twitter.com/iADGHRFWv0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 7 de enero de 2019

Mira el momento en que 'Roma' gana el trofeo en los Globos de Oro 2019