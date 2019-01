Brunella Horna rompe su silencio tras supuesta reunión con Ivana Yturbe y Jefferson Farfán

Brunella Horna volvió a Lima, tras unos días en Trujillo, donde estuvo con Ivana Yturbe y Jefferson Farfán. Luego de unos días salieron a la luz unas imágenes en las que se le ve a los tres y a otras personas en un conocido centro comercial de la ciudad de la eterna primavera.

Fue la propia Brunella quien dio más detalles del encuentro entre la chica reality y el futbolista del Lokomotiv. "He visto en todos lados que yo soy la cupido, nada de cupido, si yo recién lo conocía (Jefferson Farfán)", declaró al programa 'Válgame Dios'. Con respecto a si sabe si mantienen una relación, ella señaló que no tiene nada que contar.

"Ivana es mi amiga, a Farfán recién lo conocía, por eso me tomé una foto diciendo que recién lo conocía, no tuve la oportunidad de verlo antes, es amigo de mi cuñado eso sí, pero era la primera vez que yo lo veía", agregó la empresaria. "No sé si son pareja o no son pareja, yo no tengo que hablar de ellos, simplemente, lo que a mí me puede preocupar es que mi amiga esté feliz, esté tranquila y después nada más", finalizó.

Brunella Horna rompe su silencio

Por su parte Ivana Yturbe se comunicó con Jazmín Pinedo a través de mensajes. "Yo voy a comunicar lo que ella me está diciendo; sin embargo, no me hago responsable de nada. Ella dice que quiere que comunique 'que no ha vuelto con nadie y que están especulando cosas que no son y que si no viajó a Piura que eran totalmente sus planes, fue por una emergencia que tuvo'", fue lo que mencionó la conductora de 'Espectáculos'.

Además señaló que Ivana tuvo que ser internada de emergencia, y que en algún momento ella podrá salir a aclarar las cosas y que lo único que quiere es no perjudicar a Jefferson Farfán porque están hablando muchas cosas.