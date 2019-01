Brad Pitt olvidó a Angelina Jolie con famosa actriz de Hollywood [FOTOS]

Brad Pitt y Angelina Jolie entristecieron al mundo al confirmar su separación hace casi dos años; sin embargo, hasta el momento continúan enfrentados por la vía legal a raíz de la custodia de sus 6 hijos. Hoy la historia de la pareja más querida escribe otro capítulo tras revelarse que el galán de cine ya tendría una nueva pareja en su vida.

Según los principales medios de espectáculos a nivel mundial, el famoso actor ya habría dejado en el pasado a Angelina Jolie, ya que anunciaron que Brad estrenó romance con la llegada del 2019, y se trata de una colega rubia 18 años menor que él.

Se trata de la actriz y modelo británica Sienna Miller, con quien ha sido relacionado desde hace mucho tiempo, pero hoy los rumores son más fuertes que nunca, colocándola como la pareja de Brad Pitt este 2019. Como se recuerda, el 1 de enero de 2018, la revista ¡OK! Australia afirmó que ambos estaban "poniéndose serios" después de haber tenido meses de "citas románticas".

Sin embargo, los rumores iniciaron desde abril del 2017, cuando el New York Post afirmó que los dos estaban "haciendo un poco de flirteo" en el estreno en Los Ángeles de The Lost City Of Z, película que el actor produjo y ella co-protagonizó.

Pese a los rumores de los medios, un representante del actor afirmó que ambos solo son amigos; sin embargo, los artistas han sido vistos muy cariñosos juntos, por lo que los rumores de la relación están a la orden del día y faltaría muy poco para que alguno de los dos salga a la luz para confirmarlo, según indican los medios internacionales.