Mayra Goñi enciende Instagram en bikini y es víctima de indignante comentario

Mayra Goñi sorprendió a sus miles de seguidores con su triunfo en el 2018, ya que logró convertirse en una de las actrices más solicitadas del medio y acaparó la atención de la prensa, incluso en redes sociales como Instagram logró cautivar a miles con su increíble figura y gran belleza; sin embargo, está expuesta a todo tipo de comentarios de sus fans.

A través de Instagram, la modelo decidió hacer un resumen de lo que significó el 2018 en su vida, revelando algunos episodios que muchos de sus seguidores desconocían, pero fue la foto que acompañó al mensaje la que llamó la atención de todos, debido a que lució su infartante figura en un diminuto bikini en medio de la playa.

Mayra demostró que tiene uno de los cuerpos mejor definidos de la pantalla chica con el diminuto traje de baño, donde recibió todo tipo de elogios de sus seguidores. "Este año lloré, amé, luché, soñé, cometí errores, aprendí y conocí personas hermosas como tú", fue el mensaje que acompañó la captura en Instagram.

Pese a que la mayoría no dudó en dedicarle mensajes de amor y felicitaciones por el buen trabajo que desempeña, no faltaron sus detractores, quienes no desaprovecharon la oportunidad para atacarla en redes, indicando que su cuerpo sería operado. "Pareces un maniquí, harto plástico", "Tu abdomen está mal operado", son algunos de los mensajes negativos que tuvo que tolerar la actriz.

Como se recuerda, actualmente Mayra Goñi está más feliz que nunca con el estreno de 'Los Vílchez' para América Televisión, además recibió el 2019 soltera y continúa con nuevos proyectos.