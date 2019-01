Las 10 mejores audiciones a ciegas de 'La Voz' 2018 que impactaron al mundo [VIDEO]

'The Voice', uno de los formatos de canto más famosos del mundo, ha sabido marcar un antes y un después en su público objetivo, así como en las vidas de sus miles de participantes que llegaron al reality. Jurados y televidentes quedaron cautivos al oír a los concursantes que llegaron decididos a alzarse con el máximo premio.

En 'The Voice' Estados Unidos, los jurados de temporadas anteriores: Pharrell Williams, Shakira y Miley Cyrus demostraron que los aspirantes a ganar el premio mayor no tenían nada que envidiar a cantantes de talla internacional, siendo ellos los que cayeron rendidos ante el impresionante talento.

El formato de 'The Voice' es emitido en varios países del mundo, siendo las mejores audiciones a ciegas que llegaron en un video que alcanzó más de 2 millones de reproducciones en lo que fue del año pasado en la plataforma YouTube.

En el material audiovisual, que clasificó geográficamente, inició con la audición a ciegas desde Portugal con el tema 'All I Want', de la banda Kodaline. El joven talento, ubicado en el puesto 10, se presentó tocando el piano y demostrando que su voz llegó para quedarse e incluso hizo quebrar a uno de los jurados, que quedó emocionada hasta las lágrimas tras oírlo.

El puesto 9 se registró en 'The Voice' Argentina. El cantante llegó apoyado de un bastón y su imponente voz la plasmó en el tema 'Still Loving You', de la banda Alemana de hard rock 'Scorpions'. Los jurados esperaron un tiempo prudente para corroborar si lo que escuchaban era el talento correcto para su clasificación.

En octavo lugar, pero no menos importante, se fue para Reino Unido, donde un intérprete de 'Cold Water' puso la piel de gallina a los jurados e hizo bailar al respetable, que desde el primer momento en el que escuchó su voz quedó impactado.

La ubicación número 7 se registró en Thailandia. El joven se presentó con una camisa guinda, blue jean y un sombrero, mientras el atento jurado conversaba para llegar a un acuerdo sobre el pase de la audición a ciegas en 'The Voice'. Solo uno de los jueces volteó para otorgarle su ingreso al reality de canto.

El sexto puesto se ubicó en Australia, donde el participante sorprendió al jurado con su interpretación de lenguaje múltiple del tema 'Despacito', de Luis Fonsi y Daddy Yankee. El jurado estalló de emoción al oír al joven australiano cantando en español, su acento causó furor entre el público presente en 'The Voice'.

El quinto lugar se registró en Brasil. La aspirante del programa 'The Voice' se presentó con el tema 'Natural Woman', de la siempre recordada 'Reina del Soul' Aretha Louis Franklin. El cuarto lo ocupó Rumania, gracias a un digno representante que cantó de forma excepcional la canción 'Earth Song', del genial Michael Jackson, haciendo que el jurado literalmente se rinda a sus pies con su magistral voz.

El tercer lugar, segundo y primero fueron para Francia, Alemania y Estados Unidos respectivamente, cuyos temas que les aseguraron su pase directo a 'The Voice' fueron: 'Hallelujah', del cantante estadounidense Jeff Buckley, 'Bed of Roses', del¿ Bon Jovi y 'Turning Tables', de la cantante Adele.

'The Voice Global' 2018: Las mejores audiciones a ciegas que impactaron al mundo

Las 10 audiciones de la 'The Voice' que impactaron al jurado en 2018