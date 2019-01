Kim Kardashian y Kanye West anuncian la espera de su cuarto hijo [FOTOS]

Kim Kardashian y Kanye West apuntan a la proliferación de su linaje y por ello han quedado 'embarazados' por medio de la gestación subrogada, según confirma la revista People. La pareja son padres de tres hijos: Chicago, de 11 meses, Saint, de 3 años y Nort de 5.

La noticia ha sido una gran sorpresa para la mayoría, pero los admiradores de Kim Kardashian y Kanye West no lo han visto tan impactante, porque la celebridad ha dicho en su show de reality de televisión, Keeping Up with the Kardashian, que ama ser madre.

Sin embargo, la revista People indica que una fuente aseguró que la joven progenitora de 38 años y su esposo de 41, no tenían 'una gran prisa' en convertirse en padres nuevamente. Por ello, Kim Kardashian y Kanye West decidieron que tendrían a su cuarto hijo a través de 'vientre de alquiler'.

"Ellos absolutamente hablaron acerca de tratar de tener otro bebé con la ayuda del procedimiento de surrogación, pero nada parecía decidido del todo o seguro", señaló la fuente a la revista People.

En ese mismo contexto, el informante dijo que Chicago, la bebé de ambos, que es la única hija de la pareja que nació a través de una madre sustituta, aún estaba muy pequeña. En esa fecha solo tenía siete meses de nacida. "Chicago está muy pequeña y aún ellos tienen tiempo", acotó el testigo.

En el clan Kardashian-Jenner, la mayor de todas las hermanas, Kim Kardashian, es la que ha demostrado mayor estabilidad y madurez en la relación que mantiene con Kanye West, pese a que ambos tiene vidas completamente ajetreadas.

Kim Kardashian, Kanye West y sus hijos en Instagram