¿Macarena Vélez y Said Palao retomaron su relación? [VIDEO]

Macarena Vélez sorprendió a sus seguidores cuando dejó de publicar fotografías al lado de Said Palao. El 10 de diciembre, Paula Ávila fue la encargada de comentar que la relación entre ambos chicos realities había terminado.

"Macarena está muy bien, no hemos hablado mucho del tema, tú sabes que cuando uno viaja a desestresarse, tocar el tema de la pelea, de la separación [...] Pero para mí como le dije a Macarena, y como aprovecho decirle a Said, que lo quiero muchísimo, es que si están mejor separados, obviamente al principio si es doloroso, pero si están hace tres años, se pelean y regresan, entonces no sirve", señaló Poly en 'Espectáculos' de ATV.

Sin embargo, el último lunes, la también empresaria, viajó a Chiclayo al lado de Michela Elías para celebrar el Año Nuevo. Ambas compartieron historias a través de sus cuentas de Instagram en las que se les veía disfrutando del sol y la piscina.

Horas más tarde, la guerrera compartió videos en los que se le ve bailando con Said Palao y a quien le da un beso lo que probaría que retomaron su relación. A esto se le sumó que Macarena compartió una foto con la siguiente descripción: "Solo nosotros sabemos estar distantemente juntos..." y de esta manera comienzo este 2019 con mucho más por vivir! En la montaña rusa infinita de emociones y sentimientos! Te amo mucho y solo quiero vivir el momento- dejar que todo fluya y todo se acomode como debe ser por siempre.

La publicación superó los 20 mil 'me gusta' y los fans de la chica reality celebran que haya regresado con Said Palao.

Así celebró el Año Nuevo Macarena Vélez