Torero Andrés Roca Rey describe curiosa cábala para cercenar toros

Es joven y con un historial elogiado por conocedores. El torero peruano Andrés Roca Rey, quien nació en Lima en el año 1996, se ha convertido en uno de los personajes más seguidos por aquellos que aman este tipo de jornadas. Recientemente, el 'peruano ilustre', según el título que le otorgó el ex Alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, fue entrevistado por la prestigiosa revista internacional Vanity Fair. En la publicación hizo más de una revelación sobre sus inicios en España.

Andrés Roca Rey contó que viajó solo a España para poder recibir la capacitación necesaria en su formación como torero. Comentó también que uno de los momentos que le causó nervios fue al saber que el rey Juan Carlos iba a asistir a una de sus presentaciones. Detalló que para poder sorprender al personaje real, hizo su mejor aparición.

A la revista comentó que él no tiene una tradición antes de torear, pero ha descubierto una curiosa cábala para poder salir con vida y con las orejas de los toros en sus manos. Sobre esto, explicó lo siguiente para la publicación internacional.

“Siempre he sido seguidor de la casa real y nunca lo había visto en persona. Recuerdo perfectamente que le brindé un toro... Un día en el patio de cuadrillas me dolía el gemelo y me puse a estirarlo porque lo tenía lesionado. Salió el primer toro y corté dos orejas. Lo repetí en el segundo y volví a cortar otras dos. Me pasé toda la temporada estirando el gemelo, incluso cuando no me molestaba".