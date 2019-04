Mario Irivarren sorprenderá a Ivana Yturbe con mensaje sobre Jefferson Farfán

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán han protagonizado una serie de titulares al ser vinculados sentimentalmente por los programas de espectáculos, ante ello, el chico reality Mario Irivarren decidió romper su silencio sobre la presunta nueva pareja de Chollywood, incluso no dudó en enviar un inesperado mensaje a su ex, con quien habría terminado desde hace solo un mes.

En una entrevista para El Popular, el chico reality dejó en claro que no le interesa lo que actualmente esté haciendo Ivana Yturbe, con quien terminó hace poco de un mes y los medios comenzaron a vincularla sentimentalmente con el jugador de la selección peruana, con quien habría bailado en una discoteca.

Tras ser consultado respecto a los rumores de su ex por el diario El Popular, Mario Irivarren dejó en claro que desea lo mejor para la modelo. “Yo soy buena onda con todo el mundo y por eso que les vaya bien a ella y a todos”, aseveró.

Mario afirmó que no tiene nada que opinar sobre los rumores que vinculan a Ivana Yturbe y Jefferson Farfán, ya que ella puede hacer con su vida lo que desee. “No me interesa, no voy a opinar nada más sobre la señorita, pido respeto, por favor”, manifestó para el Diario El Popular.

Celebración de Año Nuevo

Mario pasó el Año Nuevo 2019 en las playas de Asia, donde fue acompañado de su grupo de amigos donde dejó en claro que está soltero y podía hacer lo que desee.