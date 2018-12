Milett Figueroa no va más en ‘De vuelta al barrio’ y deja emotivo mensaje [VIDEO]

Unos ingresan, otros se van. Tras el ingreso de Tatiana Astengo a la tercera temporada de ‘De vuelta al barrio’ y la salida de Fernando Luque, otra persona más de la teleserie de América Televisión le dijo adiós a su personaje.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo Milett Figueroa reveló que ya no seguirá en la producción nacional que está ambientada en los años setenta y que cuenta la historia de unos vecinos que viven en Las Lomas, un barrio de Lima.

Junto a una serie de fotografías de su personaje, Milett Figueroa le dijo adiós a ‘Ninfa’, una mujer hermosa pero ambiciosa; además aseguró que aprendió mucho de sus compañeros de elenco.



“Fue mi última escena en ‘De vuelta al barrio’, no me alcanzó subir todas las fotografías, me despido de mi engreída Ninfa. Tantos momentos lindos que he vivido con este gran grupo de seres humanos que me enseñaron tanto sobre un elemento fundamental, la risa”, escribió ‘Milechi’ en su Instagram.



“Gracias a mis directores por guiarme y ser tan empáticos conmigo, a las dos unidades. Dos increíbles años llenos de aprendizajes y abrazos humanos, gracias a mis queridos chicos de producción y maquillaje que se quedan junto a todo el equipo en mi corazón para siempre. Un lujo haber compartido con ustedes, me regalaron tanto, una vez más: ¡Gracias, compañeros!”, finaliza en Instagram.

La última escena de Milett Figueroa en ‘De vuelta al barrio’

En el último capítulo de De vuelta al barrio, Ninfa (Milett Figueroa) tuvo una cita en el Ministerio de Educación y en el ascensor se encontró con Israel (Alfonso Dibós). Cuando hablaron por primera vez, la guapa profesora se mostró interesada por el empresario y le preguntó si es millonario.

El socio de ‘Malena’ (Mónica Sánchez) afirmó que no tiene una casa en Miami, pero sí dos departamentos, respuesta que alegró a Ninfa, quien le dijo que es el hombre que tanto estuvo esperando y lo besó de forma apasionada. Sin embargo, el empresario no fue muy sincero, ya que en ese momento se quitó un aro de matrimonio.