Luciana y Emilio presumen de su amor, pero les recuerdan a Austin Palao [VIDEO]

La novela continúa. Luciana Fuster y Emilio Jaime ya no disimulan y demuestran que se aman en las redes sociales, mientras Austin Palao se encuentra de viaje en Corea. La polémica pareja compartieron su primera foto y se dedicaron tiernos mensajes.

A través de sus cuentas oficiales en Instagram, los combatientes publicaron una romática foto que tuvo diferentes tipos de reacciones por sus seguidores. La mayoría felicitaba su romance, mientras que otros “los condenaban” por cómo inicio su relación.

“I love when I catch you looking at me (Me encanta cuando te atrapo mirándome)”, escribió Luciana Fuster. Superó los 64 mil Me Gusta o Corazones en Instagram.

Por su parte, Emilio Jaime también subió la misma foto, pero con diferente dedicatoria. “Por más días así ❤️”, se puede leer como leyenda del ex mejor amigo de Austin Palao. La imagen obtuvo más de 40 mil Me Gusta o Corazones.

“Lo que empieza mal, termina mal” , “Austin es mejor”, son algunos de los mensajes que se puede ver al pie de la publicación en Instagram.

Misma novela

La relación que tenía Austin y Luciana llegó a su fin hace un tiempo atrás. Ambos evitaron dar detalles de su ruptura, pero se rumoreaba que el causante de esta separación fue Emilio. Luego de decenas de rumores, amigos cercanos a los participantes de programas concurso aseguraron que la influencer habría iniciado un vínculo clandestino con el examigo del guerrero.

Actualmente, Luciana Fuster y Emilio Jaime lanzaron un tema musical por el que también fueron criticados. Austin Palao ha evitado dar más entrevistas sobre la relación y amistad que lo unían a los combatientes.