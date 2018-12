¿Ivana Yturbe y Jefferson Farfán se reencontraron en Trujillo? [VIDEO]

Tras las especulaciones de un posible romance entre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán, la chica reality decidió enviar un comunicado en el que se refirió a su relación con Mario Irivarren.

"Ante los diversos comentarios que se han suscitado recientemente en la opinión publica me veo obligada a comunicar que desde hace un tiempo atrás y por medio de una decisión mutua ya no sostengo una relación sentimental con el Sr. Mario Irivarren [...] Agradezco todo el tiempo que compartimos juntos y los buenos momentos que ambos pasamos en nuestras vidas. Es preciso referir finalmente que por ahora no hablaré más de mi vida privada. A mis amigos de la prensa espero su comprensión y a mis seguidores referirles que estoy feliz y tranquila", fue lo que escribió la combatiente.

Sin embargo, en ningún momento se refirió a Jefferson Farfán. Como se recuerda las especulaciones de un romance entre ellos iniciaron hace unas semanas cuando ambos estuvieron en una fiesta. Desde ahí, amigos cercanos del jugador del Lokomotiv le hicieron bromas sobre el tema.

Ivana Yturbe estuvo en una reunión con Brunella Horna, quien se encuentra en Trujillo

La sorpresa sin duda, ha sido lo ocurrido el pasado 27 de diciembre, pues Jefferson Farfán viajó a Trujillo para ser parte del Día del Hincha Blanquiazul. Horas más tarde del evento, Brunella Horna, quien también se encuentra en la ciudad de la eterna primavera desde hace unos días, subió una historia a su cuenta oficial de Instagram en la que se le escucha decir: "Miren con quien estoy", y etiqueta a la chica reality. ¿Jefferson Farfán e Ivana Yturbe se habrán encontrado en Trujillo?