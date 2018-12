Juan Francisco Escobar regresa a la radio con nueva propuesta para los melómanos

Un nuevo inicio en su carrera. Tras varios años lejos de la radio, el showman peruano y músico Juan Francisco Escobar sorprendió a sus fieles seguidores en la red social Twitter con una gran noticia que alegrará a los melómanos. La ex figura de Latina confirmó su regreso a la FM a través de radio Oasis 100.1 FM, la cual pertenece a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C.

En su cuenta oficial de Twitter compartió una pequeña encuesta con el anuncio de su regreso a la radio. Juan Francisco Escobar dio algunos detalles de su retorno a las emisoras. Según lo planteado en su mensaje, los peruanos amantes del 'rock and pop' podrán escucharlo a partir del miércoles 2 de enero del 2018 en el horario de las 8:00 A.M.

Con este nuevo ingreso a radio Oasis 100.1 FM, el programa titulado 'Mañanas de rock & pop', conducido por Marshall, de 7:00 A.M. a 10:00 A.M. tendría un nuevo horario en la programación.Juan Francisco Escobar ingresa con un nuevo espacio a las 8:00 A.M. hasta las 11:00 .AM. de lunes a viernes.

Las felicitaciones no faltaron y en la sección de comentarios de la red social Twitter se pueden leer las felicitaciones a Juan Francisco Escobar, quien tiene una presencia importante en la historia de la radio juvenil de nuestro país, al innovar con nuevos formatos no informativos que fueron pioneros en Perú.

Los usuarios de Twitter le han pedido que "cambie la fórmula radial" para que puedan ingresar nuevas canciones y artistas en el programa que conducirá por la señal de radio Oasis 100.1 FM