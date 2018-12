Justin Timberlake se confiesa

María Paz Monasterio - diario El Mundo

De los 37 años de vida de Justin Timberlake (Memphis, 1981), 26 los ha pasado sobre un escenario. Su pasión por la música desde una temprana edad lo ha llevado a formar parte de dos agrupaciones destacadas: The Mickey Mouse Club y el quinteto N’Sync. Pero cuando se lanzó a su carrera en solitario, fue cuando el intérprete empezó a experimentar con la música y a conocerse a sí mismo de un modo más profundo. Al poco de convertirse en padre por primera vez, el cantante retrocede en el tiempo para reflexionar sobre su pasado, su presente y lo que aún espera del futuro, en un libro autobiográfico, Hindsight (En retrospectiva), que salió a finales del pasado octubre.

Su infancia no fue de las más sencillas. Con solo dos años, el artista vivió el divorcio de sus padres, Randall Timberlake y Lynn Bomar Harless, y pasó a convertirse en el hijo único dentro del matrimonio de su madre y su padrastro. En el colegio las cosas no mostraban un mejor panorama, ya que, según confiesa el intérprete, le “costaba trabajo relacionarse con los otros niños”.

La música fue siempre su refugio. “Llegaba a mi casa, ponía un cassette y absorbía las canciones que llenaban mi habitación. [...] Lo que sentía cuando escuchaba música era mucho mejor de cómo me sentía el resto del día”, recuerda.

Las cosas cambiaron cuando el programa de Disney The Mickey Mouse Club abrió una convocatoria para nuevos talentos en 1992. Tras enfrentarse codo con codo con otros 20.000 niños, el artista fue seleccionado para ser parte del nuevo elenco, lo que supuso un gran cambio en su vida. “Era una mezcla de emociones. Sabía que tenía el talento para este tipo de cosas, pero me costaba creer que realmente estuviera pasando”, explica el intérprete. “Yo era solo un niño de un pequeño pueblo en Tennessee que veía The Mickey Mouse Club todos los días después del colegio, y ahora iba a estar en el show. Era abrumador”, sostiene.

Junto al artista fueron elegidos otros que más adelante darían mucho de qué hablar por su gran talento: Christina Aguilera, Britney Spears, Ryan Gosling, Keri Rusell y JC Chasez, su futuro compañero de N’Sync. “Amaba estar en el programa. Me llenaba en todos los sentidos, era muy divertido”, recuerda Timberlake. Pero la diversión no duró mucho porque el programa fue cancelado tras dos temporadas y tuvo que volver a la vida de adolescente promedio. “Habían encendido un interruptor dentro de mí, que ahora me veía forzado a apagar”, expresa el cantante. Poco después, en 1995, se convertía en el miembro más joven del aclamad quinteto masculino N’Sync.

En su autobiografía, Timberlake relaciona los momentos más emocionales y sus mayores inspiraciones con su etapa de proyectos en solitario. Es en su disco Man of the woods que se toma el tiempo para reflexionar sobre su vida y para homenajear a ciertas personas a través de sus canciones. Una de ellas es Jessica Biel, la actriz y modelo con la que lleva más de seis años casado. “Ella lo es todo. Constantemente me sorprende con su forma de ser y con la persona en la que se está convirtiendo. Realmente espero que ella piense lo mismo de mí. Estoy muy emocionado de ver lo que hará después. Cada vez que despierto y la veo acostada a mi lado, me siento inspirado”, asegura sobre la madre de su hijo.

“El tener un hijo fue la cima de mi vida”, confiesa el artista. “Las cosas que he aprendido al convertirme en padre son muy profundas. Me hace pensar constantemente en cómo me verá mi hijo cuando crezca, por lo que me hace querer ser más considerado”, admite. “Si quieren saber lo que sentí la primera vez que vi a Silas, tienen que escuchar la canción ‘Can’t stop the feeling’. Él me inspiró a escribirla. Él es mi felicidad plena”, concluye.