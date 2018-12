¿Shirley Cherres y Anelhí Arias se amistaron por Navidad?

¡Se acabó! Luego de una serie de peleas entre las exporristas del Sport Boys, Shirley Cherres y Anelhí Arias Barahona, durante muchos años, la amistad llegó a sus vidas como milagro de Navidad, así lo han hecho saber ambas a través de sus redes sociales.

Fue hace unos días que Shirley Cherres compartió en su cuenta oficial de Facebook un mensaje dirigido a Anelhí Arias, quien incursionó en la venta de panetones. "Para mi pinky, mi amiguis Anhelí, su panetón en la Mágica Feria del Mega Plaza, esta muy rico. Jajaj como es la vida", fue lo que escribió la exporrista.

Anelhí Arias Barahona no dudó en responder el mensaje y escribió: "Gracias mi pinky amiguis". Además en una transmisión en vivo realizada por Cherres, contó más detalles de la nueva amistad: "Cómo es la vida [...] He recibido el panetón de mi super amiga Anelhí. La verdad que estoy sumamente sorprendida, hoy vino y me trajo el panetón que está vendiendo. [...] Yo la verdad estoy muy feliz de promocionarlo. Yo creo que hubo que muchos momentos en los que ella y yo tuvimos problemas, pero por algo pasan las cosas. Ella me apoyo en un momento bastante difícil y ahora me trae a su hijito, porque ella trabaja muchísimo", continúo, "este último mes hemos estado muy juntas, vamos al mismo spa, compartimos muchas cosas, la verdad que feliz porque he conocido a una persona maravillosa", reveló.

Agregó además que para ella no hay nada mejor que olvidar las rencillas y lo que hace daño. En una siguiente publicación se le ve a ambas compartir la pista de baile en una fiesta.

Shirley Cherres y Anelhí Arias comparten en una fiesta

Por su parte, Anelhí también se ha referido a la exporrista: "Yo vine de viaje a mi Perú a trabajar por mis hijas y a estar en paz con las personas que alguna vez tuve rencillas,ya mis peleas pasadas con Shirley Cherres son historia. Por navidad empezamos una bonita amistad. Que viva el espíritu navideño. Porque Dios me manda a pedir Perdón a quienes tuve discordias. Dios los bendiga", fue lo que escribió la expareja de Dayron Martín en su cuenta de Facebook.