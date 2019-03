¿Justin Bieber quiere reconciliarse con Selena Gomez? [VIDEO]

Justin Bieber y Hailey Baldwin comenzaron una etapa en su vida como pareja, pues tras dos meses de haber estado comprometidos, ambos habrían decidido tomar el siguiente paso y casarse en secreto, pero que trascendió tras las publicaciones que cada uno hizo en sus redes sociales. Sin embargo, el corazón en el corazón del cantante canadiense todavía quedaría un espacio para su expareja Selena Gómez, pues según informó Hollywood Scoop, el intérprete de "Sorry" aún mantiene contacto con la exchica Disney, y que sus intenciones no necesariamente no serían de sentimientos románticos, sino de preocupación.

"Resulta que Justin Bieber todavía está contactando a Selena. No es tan turbio como parece porque en realidad está realmente preocupado por su salud mental después de su crisis, donde ingresó a un centro de rehabilitación. Ahora está fuera y las cosas se ven bien. Todavía están realmente preocupados por ella", mencionó una fuente cercana al programa Hollywood Scoop.

No cabe duda que pese a que Justin Bieber es inseparable de su actual novia Hailey Baldwin, el joven de 24 años intenta de cualquier modo estar cerca de Selena Gomez para controlar su estado mental. Lo que no sabe es cuáles son las reacciones de la modelo Hailey Baldwin ante estas actitudes de su pareja.

Cabe mencionar que en el mes de octubre, la intérprete de "Taki Taki" ingresó a rehabilitación para tratar su depresión y ansiedad que la enfermedad del Lupus, la cual la diagnosticaron en el 2015, le ha causado.

Justin Bieber preocupado por Selena Gomez