Johanna San Miguel luce su figura en sexy bikini en playa de Piura [VIDEO]

La actriz Johanna San Miguel usó su cuenta de Instagram para mostrar lo bien que lo pasa en una playa de Piura compartiendo un video donde se luce en sexy bikini, algo poco cotidiano en la exconductora del programa 'Esto es guerra', pues sus últimas publicaciones fueron en referencia a sus monólogo, el reencuentro que tuvo hace unos días con sus excompañeros de 'Pataclaun', etc.

"El sol, la playa. ¿Hay algo más hermoso que eso? No", escribió la recordada 'Queca' en la citada red social, donde cuenta con poco más de 424 mil seguidores, al momento de subir el clip en la que se muestra echada sobre la arena, y posando en ropa de baño.

Tras esta publicación, los fanáticos de la exconuctora del reality juvenil 'Esto es guerra' aprovecharon la oportunidad para manifestar su admiración a la actriz de 51 años, sobre todo el preguntar cómo es que se mantiene regia, pese a ser madre de familia y pasar la 'base 5', que muchas mujeres quisieran lucir como ella a esa edad.

"Bellísima reina, me da gusto ver que estás tan regia, pasan los años y te pones mejor ¿cómo haces?", "Eres como el vino . Hermosa con los años que tienen más aún", "Que linda esta muy hermosa y que rico esta refresco en el sol", "Si hay algo más hermoso, lo cual es verte a ti y utilizando como complemento el sol y la playa, si no hubieras estado posando esa imagen no sería igual", "Encantadora y tan hermosa luces", "Hermosa mujer", comentaros algunos de los seguidores de Johanna San Miguel en Instagram.