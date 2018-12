Kim Kardashian presume su figura en atuendo transparente [FOTO]

Kim Kardashian, empresaria estadounidense, ha estado compartiendo imágenes de su pasado, que dejan notar cuánto ha cambiado. Sin embargo, la última publicación que hizo en Instagram ha generado mayor cantidades de reacciones de parte de sus fieles seguidores.

Se trata de una imagen en la que la protagonista del reality 'Keeping up with the kardashian' rebosa sensualidad al lucir, sin prenda íntima, con un atuendo completamente transparente, pero lleno de perlas, estilo una larga bata que la cubre del hombro hasta los pies.

Esta foto, que compartió Kim Kardashian, esposa del rapero Kanye West, alcanzó los 2 millones de 'me gusta' en solo unas horas y miles de mensajes en la que sus fieles admiradores destacaron la belleza de la empresaria estadounidense.

"Porque la vida no es para escoger pero si para ganar.Eres una de las mujeres más hermosas que mis ojos antes podido apreciar por su talento y eso que muchas no anda sabido aprovechar la naturaleza que tú exhibes", "Como siempre un bombóm", fueron algunos de los comentarios que recibió la empresaria y protagonista del reality 'Keeping up with the kardashian'.

La más famosa del clan Kardashian no deja de sorprender, no solo con sus fotografías en las que presume sus curvas, sino también por el carácter que tiene para defender a su esposo y su familia, quien en los últimos días mediante su cuenta de Twitter acusó al rapero Drake de haberlo llamado de manera amenazante.

Kim Kardashian en el realiting 'Keeping Up With the Kardashian'