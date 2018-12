Miss Universo 2018: Fan sorprendió a Romina Lozano al regalarle lujosa joya [VIDEO]

El Miss Universo 2018 se llevó acabo la noche de este domingo 16 de diciembre del 2018; evento que nos permitió ver a 94 candidatas de todo el mundo competir por la corona. Si bien la representante de Perú, Romina Lozano, no logró quedarse con el primer lugar, la joven se ganó el corazón de varios fanáticos en Tailandia.

Esto quedó demostrado en su cuenta de Instagram, donde lució una joya que una fanática le entregó mientras se encontraba con el resto de jóvenes modelos paseando por la ciudad.

Como vemos en la red social, Romina Lozano comenta mediante sus Instagram stories los pormenores de su estancia en Bangkok, Tailandia, donde indicó como, mientras comía con varias de sus compañeras, una seguidora se le acercó y le entregó un presente.

“Salí a comer con las chicas del Miss Universo y en la calle me han reconocido; no saben lo feliz que me siento. Hemos dejado bien en alto el nombre del Perú”, explicó la joven.



En otro momento, Lozano indicó que una de las personas que la saludaron le ofreció un presente, una joya muy similar a las de la línea Kokichi Mikimoto.





"Me lo regaló una fan de Tailandia. Estoy muy feliz y estuve por llorar de emoción. Es hermoso, gracias", comentó la peruana Romina Lozano.

Miss Filipinas, Catriona Gray, es la flamante Miss Universo 2018

Steve Harvey, anfitrión del Miss Universo 2018, anunció a Catriona Gray, Miss Filipina, como la nueva soberana de la belleza. Tamaryn Green, Miss Sudáfrica, quedó como la primera finalista.