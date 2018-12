Miss Universo 2018: cibernautas confunden a Miss Sudáfrica con Ariana Grande

El pasado 16 de diciembre se realizó la 67 edición del Miss Universo, donde la representante de Filipinas se llevó la ansiada corona por votación del prestigioso jurado conformado solo por mujeres. El segundo lugar fue para Miss Sudáfrica, Tamaryn Green, quien fue confundida con la cantante Ariana Grande por algunos cibernautas de Twitter.

Así es, la representante Sudáfrica lució un look muy parecido a la intérprete de 'Side to side' y los tuiteros no dudaron en pronunciarse con distintos mensajes: "No sabía que la final de este año del Miss Universo se disputó entre Lana del Rey (por Miss Filipinas) y Ariana Grande", "a mi me da igual eso del Miss Universo, pero no deberían dejar participar a Ariana Grande" y "yo quería que ganara Ariana Grande".

La nueva Miss Universo, Catriona Gray, no se quedó atrás y también fue comparada con la cantante Lana del Rey: "Ariana Grande recibiendo la 'bendición' de parte de 'Lana del Rey' en Miss Universo 2018", "Lana del Rey le dijo a Ariana grande thank u, next bitch" y "Lana del Rey ganó la corona".

Aquí te compartimos los comentarios más hilarantes de las redes sociales.

La coronación de Miss Filipinas en el Miss Universo 2018

La filipina Catriona Gray fue coronada en el Miss Universo 2018 en la gala celebrada en Bangkok, Tailandia. Suma para su país la cuarta corona de este importante certamen de belleza.

Gray fue coronada por su predecesora, la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters, mientras la sudafricana Tamaryn Green y la venezolana Sthefany Gutiérrez la escoltaron como primera y segunda dama de honor respectivamente.